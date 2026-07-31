Во Владимирской области средняя зарплата выросла на 11,1 процента

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Росстат опубликовал отчет о социально-экономической ситуации в регионах.

Во Владимирской области средняя зарплата в мае составила 82 655 рублей. За год она увеличилась на 11,1 процента. Надо отметить, что речь идет о сумме до удержания налога на доходы физических лиц.

Если сравнивать с другими регионами, то зарплата в 33 регионе выше, чем в Ивановской области (64 тысячи рублей) и Костромской области (68 тысяч). Она жители областного центра получают меньше, жители Ярославской (85 тысяч) и Нижегородской (88 тысяч) областях. Лидером также остается Московская область, где средняя зарплата уже превысила 131 тысячу рублей.