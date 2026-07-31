Врачи Владимира начали принимать экстренных больных из четырех округов

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Как сообщили в Минздраве Владимирской области, по состоянию на 31 июля пациентов, нуждающихся в экстренной помощи в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Александровского, Киржачского, Кольчугинского и Юрьев-Польского округов приходится возить в Областную клиническую больницу.

А с 8 августа планируется возить их также в «Красный крест», ставший Областным клиническим центром экстренной медицинской помощи».

Что касается плановой помощи таким больным, то ее оказывают в сосудистых центрах Коврова и Мурома.

Всему виной поломка ангиографа в Александровской райбольнице. Впрочем, сломанными оказались ангиографы и в Горбольнице №4 Владимира, а также в ОКБ. Сроки их ремонта не уточняются.