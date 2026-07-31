Благоустройство Соловьиного пруда во Владимире должны завершить до конца августа

фото с сайта администрации Владимира

Во Владимире продолжается благоустройство Соловьиного пруда. Работы выполняет компания «СПО Ремстройпроект».

На сегодняшний день уже выполнены работы по очистке самого пруда и сформированы откосы из грунта. Ведется отсыпка оснований откосов из щебня, устройство свайного поля под пирс и сварочные работы по монтажу оснований лаг для пирса. Кроме этого, продолжается бурение скважины - пройдена отметка 170 метров. Подрядчик закупает малые архитектурные формы.

Для завершения благоустройства подрядчику предстоит подключить скважину, смонтировать пирсы, частично восстановить пешеходные зоны из тротуарной плитки, выполнить работы по озеленению территории и установить малые архитектурные формы.

Работы планируют завершить до конца августа. Ежедневно на объекте задействовано 7 рабочих и более 4 единиц техники