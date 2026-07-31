Во Владимире на месте Ерофеевских казарм хотят построить гостиницу

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Власти вновь заговорили о судьбе Ерофеевских казарм, где ранее располагался пункт областного военного комиссариата. Помещение находится в запустении уже более 10 лет. Оно не является объектом культурного наследия, но находится в зоне памятников ЮНЕСКО.

Несмотря на предпринимаемые усилия, их никак не удается продать с торгов - было уже три попытки. Хотя на своей пресс-конференции губернатор говорил о трех потенциальных покупателях. Изначально здание пытались продать за 146,5 миллиона рублей, сейчас цена снизилась до 70 миллионов.

На Градостроительном совете обсуждали вариант организовать на этом месте гостиницу.

«Необходимо уточнить ряд моментов в части соблюдения градостроительного законодательства, соседства с объектами культурного наследия, согласование проекта с Министерством культуры РФ. Планируем предлагать концепцию как привлекательный вариант для инвесторов», – сообщил глава региона.