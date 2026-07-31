В Муроме из-за аварии на системе канализации подтопило дома на двух улицах

Фото: Прокуратура Владимирской области

Ранее жители Мурома в соцсетях рассказали о неприятной ситуации, случившейся в микрорайоне «Поселок Муромский». Там по какой-то причине вода из канализации затопила двор.

По словам жителей поселка, они пытались обращаться в управляющую компанию и администрацию округа, однако результатов это не дало, лишь 30 июля, после двух недель обращений, на место приехали сотрудники водоканала, которые откачали воду и объяснили, что случилась авария на канализационно-насосной станции, что и послужило причиной подтопления.

В Прокуратуре Владимирской области сообщили, что надзорное ведомство Мурома организовало надзорное сопровождение данной ситуации. По информации прокуроров, подтопление затронуло две улицы, на которых стоят многоквартирные дома.

Проверка показала, что неприятность случилась из-за выхода электромотора в КНС МУМ «Водоканал».

По факту произошедшего руководству предприятия внесено представление, сейчас техника работает для полной откачки воды. В прокуратуре пообещали контролировать ситуацию до полного завершения работ.