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НовостиОбщество31 июля 2026 10:56

В Муромскую районную детскую больницу пришел новый анестезиолог-реаниматолог

Девушка окончила Российский университет дружбы народов
Виктория СУХОВА
фото со страницы Муромской районной детской больницы в ВК

фото со страницы Муромской районной детской больницы в ВК

В Муромскую районную детскую больницу устроилась работать анестезиолог-реаниматолог Мафотси Линду Жюдит.

Девушка получила высшее медицинское образование в Москве, успешно окончив Российский университет дружбы народов. Коллектив больницы пожелал врачу уверенности в своих силах и надежных наставников рядом.

" Пусть каждый рабочий день приносит новый опыт, а мастерство растет с каждым пациентом. Желаем легко учиться новому, постигать секреты профессии и слышать искреннее «спасибо» от благодарных пациентов и их родителей" - написано на страницы медицинского учреждения.

Надо отметить, что Муромская детская больница признана одной из лучших в России. Главный врач Татьяна Пивикина отметила, что ее медучреждение постоянно развивается. В больнице есть кабинет психического здоровья, а также кабинет охраны зрения. С недавнего времени там проводятся эндоскопические операции на носоглотке, что разгрузило Областную детскую клиническую больницу.