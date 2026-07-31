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НовостиОбщество31 июля 2026 10:43

Кинологическая служба УФСИН по Владимирской области приняла на службу щенков

Щенкам немецкой овчарки предстоит пройти полную подготовку
Виктория СУХОВА
фото УФСИН России по Владимирской области

фото УФСИН России по Владимирской области

На службу в УФСИН по Владимирской области приняли четырех щенков немецкой овчарки. Они прибыли из племенного питомника ИК-6 города Коломна. Теперь им предстоит пройти полную подготовку, получить специализацию и заменить "старших товарищей".

Кинологи наблюдают за тем, как себя проявляют щенки в играх, какие природные качества у них прослеживаются. Если щенок очень любознательный, то он подойдет для работы по поиску наркотиков, у другого меланхоличный характер - он будет эффективен для обнаружения взрывчатых веществ. Те, кто не испугается громких звуков и хлопков, сможет помогать задерживать преступников.

Щенков осмотрел ветеринарный врач, после чего их забрали кинологи ИК-3, Т-2 и СИЗО-1 Владимир, ИК-6 п. Мелехово, где щенки будут проходить сначала общий курс дрессировки (основные команды послушания), а затем специальный (по направлению деятельности, в котором собака будет задействована).