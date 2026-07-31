Кинологическая служба УФСИН по Владимирской области приняла на службу щенков

фото УФСИН России по Владимирской области

На службу в УФСИН по Владимирской области приняли четырех щенков немецкой овчарки. Они прибыли из племенного питомника ИК-6 города Коломна. Теперь им предстоит пройти полную подготовку, получить специализацию и заменить "старших товарищей".

Кинологи наблюдают за тем, как себя проявляют щенки в играх, какие природные качества у них прослеживаются. Если щенок очень любознательный, то он подойдет для работы по поиску наркотиков, у другого меланхоличный характер - он будет эффективен для обнаружения взрывчатых веществ. Те, кто не испугается громких звуков и хлопков, сможет помогать задерживать преступников.

Щенков осмотрел ветеринарный врач, после чего их забрали кинологи ИК-3, Т-2 и СИЗО-1 Владимир, ИК-6 п. Мелехово, где щенки будут проходить сначала общий курс дрессировки (основные команды послушания), а затем специальный (по направлению деятельности, в котором собака будет задействована).