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НовостиОбщество31 июля 2026 9:59

Во Владимире по требованию прокуратуры починили дорогу в Добром

Надзорное ведомство обратило внимание на целый ряд нарушений
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира совместно с городском отделом Госавтоинспекции провело проверку содержания автомобильных дорог областного центра.

Как оказалось, на улице Комиссарова на дорожном полотне имелось множество ям и выбоин, также на асфальте образовались колеи. Также в районе домов №23, 30 и 43 отсутствовала дорожная разметка возле автобусных остановок.

На участке улицы Комиссарова от улицы Егорова до Суздальского проспекта часть знаков оказалась скрыта деревьями и кустами, которые вовремя не кронировали и не вырубали.

По результатам проверки руководителю МКУ «Центр управления городскими дорогами» было внесено представление, после чего дорогу на улице Комиссарова привели в порядок.