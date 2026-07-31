В 2027 году во Владимире начнется строительство здания Управления Минюста

фото со страницы Александра Авдеева в социальных сетях

На заседании областного Градостроительного совета обсудили создание новых объектов во Владимире.

В частности, речь шла о строительстве нового здания Управления Минюста на пересечении улиц Мира и Гороховой. Оно начнется в 2027 году. В нём разместятся не только сотрудники территориального органа, но и бесплатная юридическая служба для жителей. Также сюда из старого здания переедет лаборатория судебной экспертизы, получив возможность ввести новые востребованные виды исследований.

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, площадка у окраины сквера Патриот уже расчищена, проект находится в работе. Градостроительному совету представили идею архитектурно-строительного облика будущего объекта. С небольшими поправками концепцию одобрили.