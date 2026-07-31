Во Владимире задержали курьера мошенников, обманувших двух пенсионерок

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в городской главк полиции Владимира поступили заявления от двух пожилых женщин, которые рассказали, что стали жертвами мошенников.

В обоих случаях схема была банальной: пенсионеркам звонили неизвестные от имени государственных органов, борющихся с финансовыми преступлениями, убеждали прислать им код из смс для входа на портал госуслуг, а потом начинали рассказывать сказку о том, что счета женщин взломали и их деньги могут украсть. А чтобы наличные не украли, их нужно «задекларировать».

Жулики ради убеждения присылали удостоверения сотрудников неких органов и доверенности, и в итоге обе пожилые женщины отдали прибывшей даме-курьеру по миллиону рублей каждая. Наконец, они поняли, что были обмануты, и пришли в полицию. При этом одна из пенсионерок все еще была на связи с мошенниками, которые ждали от нее очередную партию денег.

На встречу с курьером пенсионерка поехала под присмотром оперативников, а в пакете вместо денег лежал бумажный муляж. После передачи пакета женщину-курьера задержали. Ей оказалась 42-летняя жительница Московской области. Задержанная призналась, что работу курьером нашла в интернете. Ей предлагали получать заказы и документы от менеджеров, принимать оплату и доставлять деньги в бизнес-центр, однако после первого заказа она поняла, что речь идет об аферах.

По фактам мошенничества расследуются уголовные дела. Женщину-курьера на время следствия отправили за решетку.