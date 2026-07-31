Во Владимирской области учителя зарабатывают почти 65 тысяч рублей

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На заседании Заксобрания региона с докладом выступала министр образования Светлана Болтунова.

Она сообщила, что средняя зарплата учителей достигла 64 тысяч 800 рублей. За три года ее удалось повысить на 53 процента. Это позволило Владимирской области занять третье место в Центральном федеральном округе по уровню зарплат педагогов.

Кроме того, Владимирская область участвует в пилотном проекте по внедрению новой системы оплаты труда. Однако никаких подробностей министр не привела, поскольку проект находится в разработке и все цифры находятся только в служебном доступе.