Жители Владимирской области стали реже травиться алкогольными напитками

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в ходе мониторинга острых отравлений химической этиологии был проведен анализ данных, полученных из медучреждений региона и областного Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Согласно поступившим сведениям, с 1 января по 30 июня текущего года во Владимирской области зарегистрировано 120 случаев острых отравлений спиртным, что меньше такого же периода 2025 года, когда было отмечено 133 подобных случая. Причем количество смертельных исходов тоже стало меньше — их число снизилось с 98 годом ранее до 77.

Как и прежде, почти в четыре раза чаще алкоголем травятся мужчины, причем в 82 случаях причиной острого отравления стало употребление этилового спирта. Что до суррогатов алкоголя, то ими владимирцы травились в восьми случаях, еще в четырех случаях неприятности случались после употребления метанола, а в 26 случаях люди пили спирты, происхождение которых уточнить не удалось.

В целом же в списке острых химических отравлений на долю алкоголя приходится 67,5 процентов случаев со смертельным исходов.

Согласно полученным данным, чаще всего травятся во Владимире — здесь произошло 32 таких случая, причем 24 со смертельным исходом. На втором месте Ковров и Ковровский округ — 24 случая, из которых 15 летальные. Третье место занял Гусь-Хрустальный район, где спиртным отравилось 20 человек, и восемь из них умерло. На четвертом, пятом и шестом местах соответственно расположились Александровский округ с девятью отравившимися и восемью умершими, Кольчугинский округ с восемью летальными случаями и Суздальский округ, где смертельно отравилось алкоголем семь человек. В целом на долю этих муниципалитетов приходится 83,3 процента всех отравлений спиртным во Владимирской области.