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НовостиОбщество31 июля 2026 6:35

Минэнерго России одобрило возможность строительства АЭС рядом с Муромом

Спустя 17 лет власти вновь заговорили о планах по строительству атомной станции
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, власти региона не отказались от планов по возведению атомной электростанции и уже получили поддержку Минэнерго России для ее включения в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в 2027 году.

Правда, срок для строительства и ввода в эксплуатацию определен значительный: АЭС в Нижегородской области может быть построена в конце 2030 — начале 2040-х годов.

Напомним: первые серьезные заявления о планах строительства АЭС в Нижегородской области появились в 2009 году. Было решено, что построят ее возле Мурома — близ села Монаково Нижегородской области, по другую сторону Оки.

Жители Мурома, Муромского района, Навашино и многих других населенных пунктов тогда выразили бурный протест, и проект заглох. Одним из основных аргументов против строительства АЭС в Монаково была угроза карстовых провалов, которые характерны для той местности.

Однако теперь эти планы озвучены вновь. Правда, Монаково в качестве площадки не упоминается. Предположительно, одним из мест возведения атомной станции рассматривается город Выкса, что также находится совсем недалеко от Мурома.