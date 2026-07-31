Во Владимирской области подешевли яйца и помидоры, но подорожала курица

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала июля цены выросли на 0,64 процента. По данным Росстата, с 21 по 27 июля незначительно снизились цены на куриные яйца, сыры, вареные колбасы, сливочное масло и творог, маргарин и вермишель, молоко, кефир и черный чай.

Также подешевели помидоры, белокочанная капуста, картофель, огурцы, лук, столовая свекла, морковь. Между тем, подорожали яблоки и бананы.

Кроме того, выросли цены на сахарный песок, курицу, гречку, свинину, пшено, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, пшеничный и ржаной хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания, подсолнечное масло и печенье, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, пшеничную муку, макаронные изделия, поваренную соль и водку, говядину, баранину, сметану, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, рис.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных, спички, туалетная бумага, зубные щетки, стиральные порошки, сухие корма для домашних животных и хозяйственное мыло. Снизились цены на туалетное мыло, зубную пасту и гигиенические прокладки.