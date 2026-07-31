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НовостиПроисшествия31 июля 2026 6:07

Прокуратура Владимира взяла на контроль проверку по факту ДТП с автобусом

Во Владимирской области три человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира взяло на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося 30 июля на 14 километре западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга».

По предварительным данным, автобус «ПАЗ», ехавший по маршруту «Ставрово-Владимир», врезался в большегруз, после чего последний ударил легковой автомобиль, а тот столкнулся еще с одной легковушкой и грузовиком.

В салоне автобуса в тот момент находилось 15 человек. По крайней мере троим из них потребовалась медицинская помощь, при этом женщину-кондуктора пришлось деблокировать из разбитого салона силами ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавшую увезли в больницу.

В прокуратуре отметили, что при необходимости примут меры реагирования.