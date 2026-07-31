В Меленках местный житель осужден за убийство мешавшейся под ногами кошки

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Меленок, который обвинялся в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, совершенном в присутствии малолетнего.

Судом установлено, что в декабре 2025 года меленковец был дома вместе с супругой и четырьмя малолетними детьми.

В какой-то момент у главы семьи под ногами оказалась кошка, которая, по его мнению, помешала ему. Тогда мужчина решил проучить животное и нанес ей удар, от которого кошка в тот же день скончалась.

Сам меленковец вину признал. Суд приговорил его к исправительным работам на срок 4 месяца с удержанием в доход государства 5 процентов заработка.

Приговор в законную силу не вступил.