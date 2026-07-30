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НовостиОбщество30 июля 2026 14:22

В Суздале прокуратура потребовала привести в порядок сельскую дорогу

Дорога в селе Павловское оказалась в плохом состоянии
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа совместно с сотрудниками местного подразделения Госавтоинспекции провело проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в селе Павловское на улице Суздальской находится много жилых домов, однако автомобильная дорога там оставляет желать лучшего: колеи на ней оказались слишком большими, что создавало большие трудности местным жителям во время дождей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Суздальский районный суд с иском, потребовав от местных властей привести дорогу в порядок.

Суд это решение удовлетворил и сейчас дорогу на улице Суздальская в селе Павловское привели в нормальное состояние.