В Суздале прокуратура потребовала привести в порядок сельскую дорогу

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа совместно с сотрудниками местного подразделения Госавтоинспекции провело проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в селе Павловское на улице Суздальской находится много жилых домов, однако автомобильная дорога там оставляет желать лучшего: колеи на ней оказались слишком большими, что создавало большие трудности местным жителям во время дождей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Суздальский районный суд с иском, потребовав от местных властей привести дорогу в порядок.

Суд это решение удовлетворил и сейчас дорогу на улице Суздальская в селе Павловское привели в нормальное состояние.