Стали известны новые подробности массового ДТП с автобусом во Владимире

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Ранее в УМВД России по Владимирской области сообщили о ДТП с участием пригородного автобуса «Ставрово-Владимир» и еще нескольких грузовых и легковых машин.

Как уточнили в городском отделе Госавтоинспекции, авария случилась около 12.15 на 14 километре Пекинки, неподалеку от бывшего поста ДПС.

По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» столкнулся с попутным грузовиком, после чего грузовик врезался в попутную легковушку. В свою очередь, легковушка столкнулась с еще одним грузовиком и другой легковой машиной.

Наиболее серьезные повреждения получил автобус, у которого разбило всю переднюю часть. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассказали, что выезжали на место ДТП, где деблокировали женщину-кондуктора, которая оказалась зажата после столкновения. Пострадавшую врачи увезли в больницу. Кроме того, известно еще о двух пострадавших из числа 15 человек, находившихся в момент аварии в автобусе.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.