В Юрьев-Польском местный житель пойдет под суд за пьяный заезд на мотоблоке

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Юрьев-Польского округа утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Дознаватели полиции установили, что в сентябре 2025 года местного жителя арестовали на 10 суток за управление транспортом в пьяном виде, а уже в мае 2026 года знакомая попросила помочь ей на садовом участке, где нужно было провести некие сельскохозяйственные работы. Для этого она передала мужчине мотоблок.

По версии дознавателей, 3 мая перед выездом на работу юрьевпольчанин решил принять алкоголь, после чего сел на мотоблок и поехал на участок женщины по дороге общего пользования.

По пути он подвергал опасности других водителей, так что в итоге сельхозмашину остановили сотрудники ДПС, которые выяснили, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя превысила норму в 6,5 раз. Так как нарушение было совершено повторно,водитель стал фигурантом уголовного дела.

Сам мужчина свою вину признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Юрьев-Польский районный суд.