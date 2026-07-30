Во Владимире столкнулись несколько автомобилей и автобус: есть пострадавшие

скрин с видео УМВД по Владимирской области

30 июля на 14 километре автодороги Р-132 во Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает региональное УМВД, столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, а также пригородный автобус, который ехал по маршруту «Ставрово-Владимир». Всего в салоне автобуса находилось около 15 пассажиров.

По состоянию на 14.30 за медицинской помощью обратились трое пассажиров автобуса. Одна из пострадавших была госпитализирована в больницу.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация уточняется.