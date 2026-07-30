Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2026 11:59

Во Владимире столкнулись несколько автомобилей и автобус: есть пострадавшие

Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам автобуса, одна из них госпитализирована
Виктория СУХОВА
скрин с видео УМВД по Владимирской области

скрин с видео УМВД по Владимирской области

30 июля на 14 километре автодороги Р-132 во Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает региональное УМВД, столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, а также пригородный автобус, который ехал по маршруту «Ставрово-Владимир». Всего в салоне автобуса находилось около 15 пассажиров.

По состоянию на 14.30 за медицинской помощью обратились трое пассажиров автобуса. Одна из пострадавших была госпитализирована в больницу.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация уточняется.