Замгубернатора Максимов: во Владимирской области аграрии обеспечены топливом

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30 июля состоялось заседание Заксобрания региона, на котором по просьбе депутатов выступил заместитель губернатора Александр Максимов. Он рассказал о ситуации с топливом в сельском хозяйстве.

"Все аграрии, включая крестьянско-фермерские хозяйства, обеспечены топливом, которое нам выделено по федеральному лимиту. Лимит на июль составляет 800 тонн через компанию "Лукойл" и 240 тонн - через компанию "Газпромнефть". Объём лимитов на август - 4,2 тысячи тонн, а на сентябрь - 4,5 тысячи тонн. Мы не видим никаких проблем", - сообщил Максимов.

Правда, он отметил, что региональное правительство обратилось к министру энергетики РФ с просьбой увеличить объёмы поставок топлива в регион через "Газпромнефть", поскольку у этой компании цена ниже, чем у "Лукойла".