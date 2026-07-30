Во Владимире жильцы дома отказались от назначенной мэрией управляющей компании

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку по обращению жильцов многоквартирного дома, которые пожаловались на нарушение жилищно-коммунального законодательства.

В ходе проверки установлено, что более 10 лет жильцы дома находились на непосредственном управлении — договоры на обслуживание дома они сами заключали со всеми необходимыми организациями. Люди открыли специальный счет, куда вносили деньги за содержание и текущий ремонт здания. Однако в ноябре 2025 года администрация города Владимира сама назначила дому управляющую компанию.

Жильцы с таким подходом не согласились и вновь вернулись к самоуправлению, однако новая УК за ноябрь и декабрь 2025, а также за январь 2026 года предъявила жильцам платежки за содержание и текущий ремонт дома. Эта ситуация привела к тому, что люди получили двойные квитанции и, как следствие, вынуждены были переплатить.

По результатам проверки прокуратура внесла руководителю управляющей компании представление, и жителям дома сделали перерасчет на сумму более 125 тысяч рублей.