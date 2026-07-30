В Селивановском округе пенсионер убил знакомого из-за спора о политике

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и Владимирская областная прокуратура, 72-летний уроженец Молдовы, живущий в поселке Новлянка Селивановского округа, обвиняется в убийстве случайного знакомого.

По версии следствия, 4 апреля текущего года селянин получил пенсию и в тот же день познакомился с 56-летним мужчиной, вместе с которым дома пил алкоголь. Вскоре к ним присоединился местный житель, однако хозяин поссорился с первым гостем и выгнал местного из квартиры.

В самом жилище продолжилась ссора, которая началась из-за политических разногласий. В ходе конфликта 72-летний хозяин схватил нож и ударил им в грудь 56-летнего гостя, в результате чего у того оказалось задето сердце.

Потерпевший скончался в коридоре, а хозяин ушел спать. Проснувшись, он вытащил тело убитого на лестничную площадку, где его обнаружили соседи, которые вызвали полицию.

В убийстве пенсионер признался, на время следствия его отправили за решетку. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Селивановский районный суд.