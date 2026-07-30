Во Владимирской области официально подешевели бензин и дизельное топливо

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Как сообщает Росстат, с 21 по 27 июля в 23 регионах России зафиксировано снижение цен на бензин. Что касается Владимирской области, то на позапрошлой неделе стоимость топлива марки АИ-92 была зафиксирована на уровне 81,05, в то время как бензин марки АИ-95 продавался по 86,46 рубля за литр. Наконец, бензины от АИ-98 и выше стоили 106,80 рублей, а ценник на дизельное топливо установился на уровне 89,67 рубля.

Однако на минувшей неделе статистика показала снижение уровня цен на все виды топлива. Так, АИ-92 во Владимирской области официально стоит 77,32 рубля, АИ-95 — 83,95, а топливо марки АИ-98 и выше снизилось в стоимости до 105,16 рубля. Что касается дизеля, то он подешевел до уровня 85,86 рубля.