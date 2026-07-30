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НовостиПроисшествия30 июля 2026 7:45

Во Владимире на Южном обходе столкнулись три грузовых машины

Во Владимирской области произошло ДТП с тремя грузовиками
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 30 июля около 6.45 на 180 километре федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Владимира.

По предварительным данным, 53-летний водитель «Скании» врезался в остановившуюся «Газель» под управлением 45-летнего шофера, после чего та врезалась в «КамАЗ», за рулем которого находился 60-летний водитель.

В результате ДТП травмы получил мужчина, управлявший «Газелью». Бригада «скорой помощи» доставила его в больницу. На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, по факту случившегося проводится проверка.