Бюджет города Владимира вырос в 2026 году до 18,3 миллиарда рублей

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29 июля в здании филармонии глава города Владимира Сергей Волков выступил с итоговым отчетом за 2025 год. В нем он перечислил успехи предыдущей администрации, в частности поговорил про бюджет областного центра.

Бюджет города Владимира постепенно растет. В 2025 году его доходная часть составила 17,4 миллиарда рублей, что на 1,5 млрд рублей было больше поступлений предыдущего года. В 2026 году тенденция продолжилась. По словам Сергея Волкова, объём доходов в 2026 году запланирован с ростом на 5,2% по сравнению с 2025 годом в размере 18,3 млрд рублей.

На что шли эти деньги? В прошлом году город участвовал в реализации трех национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья». В текущем году реализация национальных проектов продолжается. На их реализацию предусмотрено 1 млрд 300 млн рублей.

"Это позволит обеспечить работы по благоустройству общественных территорий, ремонт дорог, провести капитальный ремонт и оснащение 5 школ, одного детского сада, переоснащение филиала №5 Центральной городской библиотеки по модельному стандарту, закупить 4 автобуса особо большого класса и начать работы по капитальному ремонту Дома культуры молодежи", - заявил Сергей Волков.