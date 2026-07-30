Житель Владимира ударил в лицо полицейского и отправился в колонию

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в применении насилия к сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей.

Судом установлено, что нетрезвый владимирец 18 ноября 2025 года пришел в сетевой магазин, где хотел купить спиртное, но расплатиться не смог, в связи с чем повздорил с продавцом.

На место были вызваны сотрудники охраны, а затем и наряд полиции. Так как покупатель нецензурно бранился и не реагировал на замечания,, а также отказывался пройти в патрульную машину, полицейские одели на него наручники, составили протокол за мелкое хулиганство и привезли в отдел.

Однако там буян отказался проходить в камеру и ударил ногой одного из полицейских по лицу, причинив черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

С учетом всех обстоятельств суд признал владимирца виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.