Авдеев рассказал, когда в аэропорту "Семязино" пройдут тестовые полеты

Фото из социальных сетей Александра Авдеева.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, обсуждая отчет главы города Владимира Сергея Волкова за 2025 год, отметил, что, несмотря на хорошие цифры отчета, работы еще много. После этого он рассказал, что делается непосредственно сейчас. В том числе, рассказал про аэропорт в районе Семязино, назвав приблизительные сроки первых полетов.

По его словам, первые тестовые полеты власти ожиджают уже в конце 2027 года. В данный же момент работы идут практически по графику. В этом году в Семязино, наконец, начнут строить взлётно-посадочную полосу, перрон, светосигнальную систему и ограждение. Но тут стоит уточнить, что это все проходит под эгидой Минобороны. Донастраивать аэропорт под гражданские перевозки начнут после этого, одновременно с тестовыми полетами - с 2027 года.

Также Александр Авдеев намекнул, что аэропорт изменит жизнь Владимира, так как в дальнейшем власти видят его как «вход региона в высокотехнологичную авиационную отрасль». Ведь для аэропорта понадобятся люди, которые будут обслуживать его. И создавать инженерные кадры для него должен будет ВлГУ.