Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 6:37

Авдеев рассказал, когда в аэропорту "Семязино" пройдут тестовые полеты

Губернатор Владимирской области также уточнил, что кадры для аэропорта может готовить ВлГУ
Алексей СУХОВ
Фото из социальных сетей Александра Авдеева.

Фото из социальных сетей Александра Авдеева.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, обсуждая отчет главы города Владимира Сергея Волкова за 2025 год, отметил, что, несмотря на хорошие цифры отчета, работы еще много. После этого он рассказал, что делается непосредственно сейчас. В том числе, рассказал про аэропорт в районе Семязино, назвав приблизительные сроки первых полетов.

По его словам, первые тестовые полеты власти ожиджают уже в конце 2027 года. В данный же момент работы идут практически по графику. В этом году в Семязино, наконец, начнут строить взлётно-посадочную полосу, перрон, светосигнальную систему и ограждение. Но тут стоит уточнить, что это все проходит под эгидой Минобороны. Донастраивать аэропорт под гражданские перевозки начнут после этого, одновременно с тестовыми полетами - с 2027 года.

Также Александр Авдеев намекнул, что аэропорт изменит жизнь Владимира, так как в дальнейшем власти видят его как «вход региона в высокотехнологичную авиационную отрасль». Ведь для аэропорта понадобятся люди, которые будут обслуживать его. И создавать инженерные кадры для него должен будет ВлГУ.