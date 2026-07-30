Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 6:02

Во Владимирской области расширили поддержку семей участников СВО

Теперь они распространяются на несовершеннолетних братьев и сестер бойцов СВО
Виктория СУХОВА
Фото с сайта Правительства Владимирской области

Фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области расширили поддержку семей участников СВО. Теперь они действуют для несовершеннолетних братьев и сестёр бойцов.

Поддержку могут получить: несовершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры участников СВО, которые воспитываются в неполных семьях (у одиноких матерей или отцов); несовершеннолетние, находящиеся (или находившиеся в период проведения специальной военной операции) под опекой бойцов.

Они могут рассчитывать на содействие в приоритетном трудоустройстве, профессиональном обучении и начале предпринимательской деятельности, бесплатное внеочередное предоставление социально-оздоровительных и реабилитационных услуг, предоставление психологической и психолого-психотерапевтической помощи, а также на все меры поддержки, которые ранее предоставлялись только детям участников СВО.