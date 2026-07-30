Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2026 5:57

Во Владимирской области объявлена беспилотная опасность

Владимирцев предупредили об опасности беспилотников
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство региональной безопасности Владимирской области утром 30 июля через канал экстренного оповещения населения проинформировало жителей региона о беспилотной опасности.

В связи с этим владимирцев и гостей региона попросили оставаться в помещениях, не подходить к окнам и пройти в ближайшее укрытие. Если же вы находитесь на улице, либо следуете в автомобиле или автобусе, лучше всего укрыться в здании, подземном переходе, либо подземном паркинге.

Также жителей Владимирской области предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и предупредили об ответственности за схемку БПЛА и работы систем противовоздушной обороны.

При обнаружении беспилотника или его обломков подходить к ним нельзя, следует сразу набрать номер «112».