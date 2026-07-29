Во Владимире в течение двух дней будет затруднен проезд по улице Студеная гора

Предоставлено администрацией города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 30 и 31 июля с восьми часов утра до пяти часов вечера на проезжей части улицы Студеная гора будет затруднено движение транспорта со стороны проспекта Ленина в сторону центра города возле дома №3.

На данном участке будут проводиться работы по строительству наружных систем водоснабжения, а также бытовой и ливневой канализации, которую проведут к строящемуся поблизости зданию гостиничного комплекса по улице Студеная гора.

Работы будут вестись на одном, а затем на другом участке левой полосы, в связи с чем водителям следует быть внимательнее и осторожнее.