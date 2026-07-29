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НовостиОбщество29 июля 2026 14:21

Во Владимире в течение двух дней будет затруднен проезд по улице Студеная гора

Всему виной монтажные работы, которые будут проводить на данном участке
Алексей КОТМЫШЕВ
Предоставлено администрацией города Владимира

Предоставлено администрацией города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 30 и 31 июля с восьми часов утра до пяти часов вечера на проезжей части улицы Студеная гора будет затруднено движение транспорта со стороны проспекта Ленина в сторону центра города возле дома №3.

На данном участке будут проводиться работы по строительству наружных систем водоснабжения, а также бытовой и ливневой канализации, которую проведут к строящемуся поблизости зданию гостиничного комплекса по улице Студеная гора.

Работы будут вестись на одном, а затем на другом участке левой полосы, в связи с чем водителям следует быть внимательнее и осторожнее.