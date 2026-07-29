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НовостиОбщество29 июля 2026 13:55

В Ставрово завершается капитальный ремонт поселковой канализации

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на министерство ЖКХ региона, в поселке Ставрово Собинского округа заканчиваются работы по капитальному ремонту напорного коллектора от канализационной насосной станции до очистных сооружений по улицам Первомайская и Школьная.

Общая протяженность данных участков составляет более пяти километров, а стоимость работ составила около 56 миллионов рублей. Сейчас специалисты заняты стыковкой коллектора, работы на сетях уже завершены. Согласно сведениям Министерства ЖКХ Владимирской области, в результате этой работы улучшится качество коммунальных услуг для 1500 жителей Ставрово.