В Ставрово завершается капитальный ремонт поселковой канализации

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на министерство ЖКХ региона, в поселке Ставрово Собинского округа заканчиваются работы по капитальному ремонту напорного коллектора от канализационной насосной станции до очистных сооружений по улицам Первомайская и Школьная.

Общая протяженность данных участков составляет более пяти километров, а стоимость работ составила около 56 миллионов рублей. Сейчас специалисты заняты стыковкой коллектора, работы на сетях уже завершены. Согласно сведениям Министерства ЖКХ Владимирской области, в результате этой работы улучшится качество коммунальных услуг для 1500 жителей Ставрово.