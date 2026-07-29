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НовостиОбщество29 июля 2026 13:51

Мэр Сергей Волков прокомментировал установку фигуры волка у стадиона "Торпедо"

По его словам, волк являлся символом Чемпионата мира по футболу в 2018 году
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

29 июля состоялся отчет главы города Владимира Сергея Волкова. После доклада депутаты горсовета имели возможность задать свои вопросы.

Так, например, депутат Владимир Рыкунов поинтересовался, почему у стадиона "Торпедо" решили поставить топиарную фигуру волка. Надо отметить, что горожане в социальных сетях выдвигали версию, что фигура символизирует градоначальника.

- Сенсации не будет. Это официальный символ Чемпионата мира по футболу 2018 года - волк-забивака. Решено было поставить его у стадиона, поскольку место подходящее. Его фигура позволит улыбнуться туристу и привлечь внимание к спортивному объекту, - отметил Сергей Волков.

После этого мэр задал депутату встречный вопрос: "Если мы в следующем году захотим поставить фигуру голубя, у вас будут вопросы к моему заместителю Михаилу Голубеву?"