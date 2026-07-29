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НовостиОбщество29 июля 2026 13:08

В Александровском округе временно ограничат проезд к нескольким СНТ

Движение перекроют в связи с проведением патриотического фестиваля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация Александровского округа, 1 августа с 10 часов утра до 18.00 будет полностью перекрыто движение транспорта через Каринское поле. Данная дорога ведет из села Большое Каринское в ряд садовых некоммерческих товариществ, среди которых числятся АРЗ-1, «Ручеек», «Колосок», «ВОСОВЕЦ», «ЦРММ-2», «Надежда», «Солнечный», «Южный».

Перекрытие движения связано с проведением XXIII Межрегионального историко-патриотического фестиваля «Отчизны верные сыны». Оргкомитет фестиваля принес местным жителям извинения за доставленные неудобства. Водителям следует учесть данную информацию при планировании своих поездок.