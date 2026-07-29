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НовостиОбщество29 июля 2026 12:22

Во Владимирской области временно отключат телерадиовещание

Трансляция прервется в связи с плановыми работами
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает Правительство Владимирской области, 30 июля на объектах связи Российской телевизионной радиовещательной сети будут проводиться плановые профилактические работы. В связи с этим временно будут отключены технические средства, задействованные в трансляции программ телерадиоканалов как первого, так и второго мультиплексов цифрового телевидения.

Работы будут проводить с 2 часов ночи до 11.00 на объекте, расположенном в деревне Быково Судогодского округа. В зону охвата этой станции попадают города Владимир, Ковров, Радужный и Гусь-Хрустальный, а также некоторые населенные пункты на территории Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Суздальского и Судогодского районов.

Как только работы завершатся, вещание восстановится в прежнем режиме.