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НовостиОбщество29 июля 2026 12:01

В Александрове траву во дворах скосили после прокурорской проверки

Надзорное ведомство обнаружила нарушения в работе нескольких управляющих компаний
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александрова совместно с окружной администрацией провела проверку исполнения законодательства о летнем содержании придомовых территорий многоквартирных домов.

В ходе выездов во дворы обнаружилось, что некоторые управляющие компании не косили траву на придомовых территориях. В итоге по итогам проверки руководителям восьми организаций были внесены представления. Также на ответственных сотрудников составили административные протоколы за нарушение правил благоустройства.

После вмешательства надзорного ведомства траву во дворах все-таки скосили.