Глава города Сергей Волков выступит с отчетом о проделанной работе

Фото: администрация города Владимира

Глава города Владимира Сергей Волков с минуты на минуту выступит с ежегодным докладом о работе администрации областного центра за 2025 год. На его выступление прибыли представители общественности, политических партий, ветераны СВО, а также представители духовенства и депутаты.

Стоит отметить, что подобные отчеты обычно заслушиваются весной, однако в связи с тем, что бывший глава города Дмитрий Наумов был осужден за взятки и, соответственно, покинул должность, постоянного градоначальника назначили всего несколько месяцев назад.

Таким образом, Сергею Волкову предстоит держать отчет ни сколько о своей работе, сколько о труде его непосредственных подчиненных.

Подробности читайте на нашем сайте в ближайшее время.