Во Владимире завершается строительство дороги до улицы Пушкарской

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает Правительство Владимирской области, строительство дороги, ведущей от Лыбедской магистрали к улице Пушкарской вдоль садов за ДТЮ подходит к завершению.

Сейчас на участке работают специалисты в АО «ДСУ-3» сразу по нескольким направлениям. Так, первые устанавливают габионы — металлические клетки с камнем внутри, возле Нижнего пруда. Другие монтируют перильное ограждение, а также монтируют дорожные знаки и сажают деревья.

Что касается бордюров, то их уже установили, также частично уложен асфальт на тротуарах.

В правительстве отметили, что после завершения всех указанных работ подрядчикам предстоит нанести третий слой асфальта, а также нанести разметку, и строительство будет закончено.