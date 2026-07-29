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НовостиОбщество29 июля 2026 10:42

Во Владимире завершается строительство дороги до улицы Пушкарской

Она проходит вдоль садов за ДТЮ
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: АО "ДСУ-3"

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает Правительство Владимирской области, строительство дороги, ведущей от Лыбедской магистрали к улице Пушкарской вдоль садов за ДТЮ подходит к завершению.

Сейчас на участке работают специалисты в АО «ДСУ-3» сразу по нескольким направлениям. Так, первые устанавливают габионы — металлические клетки с камнем внутри, возле Нижнего пруда. Другие монтируют перильное ограждение, а также монтируют дорожные знаки и сажают деревья.

Что касается бордюров, то их уже установили, также частично уложен асфальт на тротуарах.

В правительстве отметили, что после завершения всех указанных работ подрядчикам предстоит нанести третий слой асфальта, а также нанести разметку, и строительство будет закончено.