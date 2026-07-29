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НовостиОбщество29 июля 2026 10:10

Во Владимирской области зафиксировано 114 нарушений на маломерных судах

Инспекторы ГИМС продолжают рейды по рекам региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, с начала 2026 года сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам зафиксировали 114 нарушений закона со стороны водителей моторных лодок, катамаранов, гидроскутеров и других маломерных судов.

Чаще всего административные протоколы составлялись за отсутствие спасательных жилетов — за это наказали 53 человека. Также 22 судоводителя превысили скорость или останавливались там, где это запрещали знаки навигации. В общей сложности им выписали 20 предупреждений и два штрафа.

Еще в 10 случаях судоводители ходили по рекам на технике, не прошедшей техосмотр, а в семи случаях люди не имели удостоверения на право управления маломерным судном.

Кроме того, еще 21 нарушитель не зарегистрировал свое плавсредство, а в одном случае управлявший судном человек оказался пьян. Его судно отправили на специальную штрафстоянку.

Общая сумма штрафов, наложенных на судоводителей во Владимирской области, составила 110700 рублей. Рейды по рекам региона будут продолжены до конца периода навигации и наступления холодов.