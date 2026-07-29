В Коврове двое мужчин обвиняются в убийстве друга из-за претензий к татуировке

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Коврове расследуется уголовное дело по факту убийства, совершенного группой лиц. В преступлении обвиняются 39 и 38-летний местные жители.

По версии следствия, трое приятелей 20 июля пили алкогольные напитки в разных уголках Коврова, и в какой-то момент оказались в районе улицы Летней. Там двое из них обратили внимание на татуировку, нанесенную на теле 37-летнего приятеля, и последняя им по какой-то причине не понравилась.

В связи с этим приятелю нанесли несколько ударов по лицу, но на этом дело не закончилось. Нападавшие решили, что пострадавший обратится в полицию, в связи с чем решили его убить. В рюкзаке одного из них оказался молоток, которым они поочередно нанесли ему не менее восьми ударов и скрылись.

Потерпевшего обнаружили прохожие, которые вызвали «скорую помощь». Мужчину увезли в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь — от полученных травм он скончался.

Что касается его друзей, то обоих вскоре задержали полицейские, после чего их доставили к следователю. Сейчас оба находятся за решеткой, куда их отправили на время следствия. По делу назначены медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и другие экспертизы, а также проводятся другие следственные действия.