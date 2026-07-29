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НовостиОбщество29 июля 2026 9:11

Во Владимире дети резервистов будут получать в школе бесплатное питание

Такое решение было принято депутатами горсовета
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июля состоялось заседание горсовета. На нем был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки детей из семей, чьи родители находятся в мобилизационном резерве.

- Детям, обучающихся в общеобразовательных организациях с 1 по 11 класс, предоставляется бесплатное двухразовое питание. Меры поддержки действуют с 1 июля 2026 года, - отметила заместитель главы администрации Елена Запруднова.

При этом дополнительного финансирования не потребуется. Будут распределены средства внутри системы образования города.

Депутаты единогласно проголосовали за соответствующие изменения.