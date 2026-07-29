В Александрове группа подростков в масках нападала на случайных прохожих

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональное Управление ФСБ, пятеро молодых людй в возрасте от 15 до 18 лет обвиняются в хулиганстве, создании экстремистского сообщества и действиях, направленных на возбуждение вражды. Кроме того, в некоторых преступлениях участвовали двое их приятелей, которым еще не исполнилось 14 лет и привлечь к уголовной ответственности их нельзя.

По версии следствия, с 20 июня по 23 июля 2025 года парни, вдохновившиеся в интернет-чатах идеологией экстремизма, сколотили группу и стали по вечерам надевать маски и нападать на прохожих. Причем нападали они на людей, которые вели, по их мнению, асоциальный образ жизни или тех, к кому подростки испытывали неприязнь.

В общей сложности они четырежды нападали на разных мужчин, в двух случаях распылив жертвам в лица газ из перцовых баллончиков. Другого они ударили ножом в спину, еще в одном нападении просто избили человека, нанося удары руками и ногами по голове и телу.

Всю группу удалось задержать сотрудникам региональных УФСБ и УМВД, следователи СК провели с ними допросы, в нападениях юноши сознались.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Александровский городской суд.