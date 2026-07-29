В Муроме мотоциклист получил смертельную травму в ДТП с легковой машиной

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 28 июля около 12.45 в Муроме на улице Московской, возле дома №106, где расположен Т-образный перекресток с улицей Пушкина.
По предварительной информации, 52-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Лада Приора», при повороте налево с улицы Московской на улицу Пушкина не уступила дорогу мотоциклу марки «Мотолэнд», которым управлял 45-летний мужчина.
В результате столкновения мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен бригадой «скорой помощи» в реанимацию, однако там впоследствии скончался.
По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.