В Муроме мотоциклист получил смертельную травму в ДТП с легковой машиной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 28 июля около 12.45 в Муроме на улице Московской, возле дома №106, где расположен Т-образный перекресток с улицей Пушкина.

По предварительной информации, 52-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Лада Приора», при повороте налево с улицы Московской на улицу Пушкина не уступила дорогу мотоциклу марки «Мотолэнд», которым управлял 45-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен бригадой «скорой помощи» в реанимацию, однако там впоследствии скончался.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.