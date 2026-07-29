Прокурором Владимирской области назначена Юлия Калистова

Юлия Калистова. Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, главой надзорного ведомства региона назначена Юлия Вячеславовна Калистова, указ о назначении которой глава государства подписал 27 июня текущего года.

Ранее было известно, что Юлия Калистова получила одобрение Совета Федерации, а еще раньше бывший прокурор Владимирской области Иван Грибов намекнул, что его преемником будет человек, уже знакомый с регионом.

Стоит отметить, что Юлия Калистова не чужой человек для владимирцев — она была первым заместителем прокурора Владимирской области, но позднее уехала на Дальний Восток в связи с назначением на пост Амурского бассейного природоохранного прокурора.

Юлия Калистова родилась в городе Мантурово Костромской области и после юридического факультета с 2002 года работает в прокуратуре. Сперва трудилась на родине в Костромской области, после чего была назначена заместителем прокурора Архангельской области, откуда была переведена на должность первого заместителя главы надзорного ведомства Владимирской области, откуда впоследствии уехала в Хабаровск.

Юлия Калистова является почетным работником прокуратуры Российской Федерации и имеет ряд ведомственных наград.