Врачи оказали помощь двух владимирцам, которых укусила гадюка

фото Госохотинспекции Владимирской области

Врачи-анестезиологи-реаниматологи Городской больницы №5 за лето оказали экстренную помощь двум пациентам с укусом гадюки. Оба гуляли в лесу, укусы пришлись на ноги.

- Одному из них, ввиду тяжести состояния, пришлось вводить сыворотку против яда гадюки. На данный момент с улучшением оба выписаны на амбулаторное лечение, - рассказывают доктора.

На месте укуса обычно остаются две алые точки — следы ядовитых зубов. Сначала боль не сильная, но со временем она нарастает. Появляется отёк поражённой конечности, который быстро прогрессирует.

- Кожа изменяет свой цвет от бордово-красного до синюшного.Общие симптомы отравления наступают, как правило, спустя 15–20 минут. Это может быть общая слабость, головокружение, вялость, сонливость, тошнота, иногда рвота, одышка, учащение пульса, - перечисляет начмед больницы №5, врач-токсиколог, врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Исправников.

Владимирцам напоминают, что после укуса нельзя делать надрезы или прижигать его. Запрещено накладывать жгут на пострадавшую конечность. Не стоит отсасывать яд.

Необходимо продезинфицировать ранку с помощью перекиси водорода, одеколона, или раствора марганцовки. Затем следует наложить асептическую повязку и снять сдавливающую одежду. Пострадавшую конечность обязательно следует иммобилизовать (как при переломах). Очень важно измерить пострадавшую конечность, чтобы доктор в последующем мог определить, насколько увеличился отёк.