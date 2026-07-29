Во Владимирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди детей

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Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 0,6 процентов по сравнению с прошлой неделей.

За медицинской помощью в лечебные учреждения области обратились 3 171 человек, во Владимире – 827. Зарегистрирован рост заболеваемости среди детей всех возрастов, отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области было проведено 294 исследования. Выявлены вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп (1, 3, 4 тип) и риновирусы. Также в Радужном был один случай заболевания коронавирусом. Он протекал в форме острой респираторной инфекции.