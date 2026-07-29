В Собинке консервы из печени минтая продавали под видом печени трески

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против жительницы Собинки. Она обвиняется в производстве, хранении, перевозке и сбыте продовольственных товаров без обязательной маркировки.

Было установлено, что женщина, руководя деятельностью одного из предприятий пищевой промышленности, организовала производство рыбных консервов из печени минтая, которые маркировались и продавались как консервы «Печень трески натуральная». При этом на упаковку наносилась заведомо недостоверная информация о составе продукции, что вводило потребителей в заблуждение относительно ее фактического содержимого, сообщают в прокуратуре Владимирской области.

С ноября по декабрь 2024 года было изготовлено и реализовано свыше 15,7 тонны такой продукции общей стоимостью более 5,1 миллиона рублей, в феврале–марте 2025 года - произведено и продано еще более 3,8 тонны продукции стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Собинский городской суд. Женщине грозит лишение свободы со штрафом.