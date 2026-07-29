Во Владимире пройдет благотворительный забег

фото с сайта администрации Владимира

29 июля в 18.30 во Владимире состоится благотворительный забег «От храма к храму», организованный Национальным Благотворительным фондом помощи детям с онкологическими заболеваниями «Маруся».

Фонд учредили супруги Тряпкины в память дочери Маруси, которая на протяжении нескольких лет лечилась от лейкоза. Они отметили, что мероприятия, проводимые фондом, помогают не только привлечь внимание к проблемам больных раком детей, но и позволяют привлечь доноров костного мозга, обеспечивают дополнительный сбор средств, необходимых для дорогостоящего лечения.

Благотворительный забег «От храма к храму» - одно из таких мероприятий. Он начнется с общей зарядки, разминки и фотографирования у Успенского собора. Затем участники пробегут по центру города, в том числе по пешеходной на Георгиевской, и вернутся к начальной точке. Для бегунов будет организовано чаепитие и вручены символические подарки. Чтобы стать частью события, необходимо пройти регистрацию.