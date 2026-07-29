В Вязниках главного врача ЦРБ Светлану Максимову уволили с должности

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Как сообщают наши коллеги из издания «Зебра-ТВ», главврач Вязниковской ЦРБ Светлана Максимова покинула занимаемую должность. Информацию об этом подтвердил глава Вязниковского округа Игорь Зинин.

На официальном сайте вязниковской больницы Светлана Максимова все еще числится руководителем медучреждения, однако в приемной ЦРБ на вопрос о возможности побеседовать с самой Светланой Максимовой ответили очень странно: сотрудники больницы пояснили, что главврач не может ничего сказать, и отказались говорить, действительно ли она покинула должность, сославшись на некий регламент, запрещающий им распространять данную информацию.

В Минздраве Владимирской области оперативный комментарий получить не удалось.