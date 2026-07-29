Во Владимирской области "Олимп" примет у себя смену лагеря "Искатель"

Лагерь "Олимп". Фото: Валерия Рудометова. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что со 2 по 19 августа в Собинском округе, на базе Владимирского регионального центра отдыха, оздоровления, дополнительного образования и развития детей и молодёжи «Олимп» состоится профильная смена лагеря «Искатель». Для последнего она станет юбилейной, ведь в этом году исполняется 60 лет с момента создания областного лагеря комсомольского актива.

Участниками смены станут более 300 школьников Владимирской области от 14 лет и старше. Под руководством педагогов детского технопарка «Кванториум 33» ребята освоят аэротехнологии и нейросети, познакомятся с основами моделирования, лазерной резки, программирования и робототехники. Блок естественно научных дисциплин будет включать программы по медицине, анатомии и экологии. В гуманитарном цикле предусмотрены занятия по журналистике, литературе, истории, психологии и вожатскому мастерству.

Отдельный блок образовательных программ – школа безопасности, где можно отработать практические навыки туризма и основ выживания. Кроме того, подготовлена обширная программа по искусству – она охватит направления изобразительного творчества, музыки, кино и театра.